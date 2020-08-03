Заболеваемость коронавирусом связана с ростом человека

Ученые Техасского и Оксфордского университетов пришли к выводу, что высокие люди болеют коронавирусом дольше и тяжелее, чем низкие люди. Исследователи проанализировали историю болезни около двух тысяч пациентов и подтвердили свою теорию.

Статистика показывает, что люди, ростом более 183 сантиметров, в два раза больше подвержены заболеванию коронавирусом. Это обосновывается тем, что частицы COVID-19 долго задерживаются в воздухе.

Поэтому медики и ученые по всему миру напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию, а также носить медицинскую маску в общественных местах.
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https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни

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