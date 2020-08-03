Уровень железа в крови оказался серьезным фактором продолжительности жизни

Сотрудники Эдинбургского университета (Шотландия) доказали, что скорость метаболизма железа, от которой зависит уровень этого элемента в крови, является серьезным фактором, определяющим продолжительность жизни. Статью по теме опубликовало сетевое издание "Актуальные новости".Ученые отмечают, что продолжительность жизни во многом зависит от наследственных факторов, и скорость метаболизма железа — один из ключевых. Такой вывод был получен по итогам масштабного исследования, в котором изучались биологические образцы людей преклонного возраста."Уровень железа в крови не должен быть слишком высоким или слишком низким. То есть, очень большое значение имеет правильная работа системы метаболизма этого элемента. Все указывает на то, что у людей, которым достались гены, обеспечивающие правильный метаболизм железа, гораздо больше шансов дожить до глубокой старости", — говорит Пол Тиммерс, ведущий автор исследования.Тем, кому такие гены не достались, ученые обещают новые терапевтические методики, основанные на регуляции уровня железа. Если контролировать содержание этого элемента медикаментозно, то можно обеспечить условия, при которых люди будут с намного большей вероятностью доживать до старости без серьезных хронических заболеваний. Исследователи, при этом, отмечают, что пока что изучены далеко не все гены, ответственные за контроль содержания железа в крови.