Удивительное открытие может подарить лекарства от слепоты

Медицинская школа Университета Мэриленда, сообщает Medical Express, впервые выделила стволовые клетки в районе зрительного нерва, который передает сигналы от глаз к мозгу. Это открытие может пролить свет на схему развития самой распространенной формы глаукомы.Есть основания полагать, что эти клетки поддерживают ткани нервного волокна в зрительном нерве. Без стволовых клеток зрительный нерв начинает изнашиваться, теряет возможность восстанавливаться, что грозит развитием глаукомы и другими недугами. По словам ученых, стволовые клетки могут лечь в основу новой терапии.Стволовые клетки были найдены в ходе исследования пластинки зрительного нерва. Шириной менее 1 миллиметра, пластинка расположена между светочувствительной тканью сетчатки в задней части глаза и зрительным нервом. Длинные волокна нервных клеток проходят от сетчатки через пластину в зрительный нерв.Стволовые клетки в пластинке окружают нервные волокна зрительного нерва факторами роста, а также способствуют формированию у них изолирующей оболочки. Вырастить в лабораторных условиях эти стволовые клетки оказалось непростой задачей. Здесь важно использовать правильное сочетание факторов роста и других условий культивирования клеток.В конце концов исследовательская группа обнаружила, что найденные стволовые клетки могут быть дифференцированы в несколько различных типов нервных клеток. К ним относятся нейроны и глиальные клетки, которые, как известно, важны для восстановления клеток и замены клеток в различных областях мозга.