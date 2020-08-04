Названы способы предотвратить деменцию: помогает в 40% случаев

Они действительно работают.Деменция – неизлечимая болезнь, которая быстро прогрессирует и фактически делает пациентов полностью зависимыми от помощи других людей. Ученые представили обновленные рекомендации по профилактике нейродегенеративных процессов, которые позволят значительно снизить количество людей, страдающих деменцией передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.Ученые представили обновленные факторы риска развития нейродегенеративных заболеваний. Авторами стали двадцать восемь ведущих мировых экспертов по деменции.Как предупредить деменцию:следить за артериальным давлением после 40 лет, чтобы систолическое давление было не выше 130 мм рт.ст.;использовать слуховые аппараты при потере слуха, защищать уши от высоких уровней шума;снизить влияние табачного дыма и загрязненного воздуха;предотвращать травмы головы;ограничить потребление алкоголя — не более 210 мл чистого алкоголя в неделю;иметь необходимый уровень развития интеллекта;бросить курить;вести активную социальную жизнь;бороться с избыточным весом, регулярно заниматься спортом;Если не игнорировать эти несложные правила, ученые убеждены, что количество случаев заболевания деменцией уменьшится на 40% во всем мире.