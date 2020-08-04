Новая разработка быстро останавливает самые тяжелые кровотечения

Американские ученые представили инъекционный свертывающий кровь агент, который сокращает объем потери крови на 97%, показали эксперименты с мышами. Как отмечает Medical Express, лиофилизированный агент, похожий на сахарную вату, может храниться при комнатной температуре в течение нескольких месяцев и восстанавливаться в физиологическом растворе непосредственно перед инъекцией.Полимер-пептидный конъюгат HAPPI способен избирательно связываться с поврежденными кровеносными сосудами и активированными тромбоцитами в месте кровотечения. Циркулирующие тромбоциты постоянно осматривают тело на предмет ран. Когда происходит повреждение кровеносного сосуда, тромбоциты активируются и прикрепляются к поврежденному сосуду, вызывая сгущение крови.HAPPI связывается с этими активированными тромбоцитами и увеличивает их накопление в месте кровотечения. Инъекцию можно делать в любом месте - агент все равно доберется до зоны кровотечения. Как показали эксперименты с грызунами, инъекции HAPPI сокращали продолжительность кровотечения примерно на 99% и объем кровопотери на 97% при травмах. Инъекция HAPPI увеличивала показатели выживаемости в целом.