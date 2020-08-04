Минус 5 кг за неделю: как похудеть на кабачках

Мало калорий и много витаминов.Кабачок часто используют в диетическом меню. В овоще мало калорий, при этом чувство насыщения сохраняется на 3-4 часа. Поэтому многие диеты основаны на употреблении кабачка. На кабачковой диете можно потерять до 5 килограммов лишнего веса в неделю, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.Польза диеты в том, что в кабачках мало калорий и много витаминов. В овоще всего 27 ккал на 100 г, зато витаминов хоть отбавляй:группы B;витамины PP, C, A, H;фолиевой кислоты 14 мкг в 100 г;железо и фосфор;кальций, натрий или магний;ударная доза калия 230 мг на 100 г.Кабачки полезно кушать тем, у кого есть проблемы с сердцем. Овощ считается гипоаллергенным продуктом, его часто дают детям до года, предварительно сделав пюре.Предпочтительно выбирать молодые кабачки. В них нет крупных и жестких семечек, грубых волокон. Блюда из овоща рекомендуют кушать людям со следующими заболеваниями:гастриты;колиты и энтериты;холециститы и гепатиты;панкреатит;ожирение;атеросклероз.Кабачок не имеет запаха и вкуса. Если добавить его к другому блюду, то он переймет вкусовые качества от других ингредиентов. Девушки, которые хотят похудеть, часто добавляют овощ к картофелю. Вкус не меняется, а калорийность снижается.Диета из кабачков на 3 дняПринцип питания на все время – съедать 1 кг овоща. Чаще всего делают рагу или икру. Блюдо солить нельзя. Делят на 3-5 порций и съедают за сутки.Запивают рагу кефиром 1% либо натуральным йогуртом. Такая диета не прибавляет сил, поэтому у человека может закружиться голова от слабости. Тогда съедают 1 кусочек темного шоколада, но не больше одного раза в сутки.За три дня можно сбросить сразу 2-3 кг. Из организма выведется лишняя жидкость. С помощью овоща нормализуют водно-солевой баланс. Клетчатка, которая есть в кабачке, очистит кишечник.Кабачковая диета на 2 неделиЭтот вариант менее стрессовый, человек будет худеть постепенно. Примерное меню выглядит так:На завтрак съедают сухое печенье или тост, запивая некрепким чаем или кофе.На обед кушают кабачковое рагу с кусочком отварной рыбы или мяса.Полдник состоит из овощного салата, который заправляют оливковым маслом, и отварного риса.Ужин представляет собой свежие ягоды, фрукты и кефир.За 14 дней реально сбросить до 4 кг. Для приготовления рагу лучше покупать цуккини. У них кожура тоненькая, в ней содержится много витаминов. При помощи кабачковой диеты можно не только похудеть, но и улучшить состояние здоровья за счет полезных микроэлементов в овоще.