Черника признана диетологами уникальным суперпродуктом

Диетолог Светлана Фус подчеркивает: черника - одна из самых полезных ягод. Она, показали многочисленные исследования, снижает риск развития рака, заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, передает РИА "Новости". В чернике много аскорбиновой кислоты (в 100 граммах содержится 46,9% от суточной нормы) и витамина K.К тому же, в чернике можно найти йод, железо, марганец и кремний, а также в побегах черники есть гликозид миртиллин. Действие последнего схоже с инсулином - соединение снижает уровень сахара в крови. Плюс, в чернике есть дубильные вещества, поэтому ее показано использовать при остром и хроническом расстройстве кишечника и желудка, в особенности при диарее.Полифенолы (в частности, антоцианы) дают чернике характерный синий цвет. И они являются сильнейшими антиоксидантами. Эти вещества защищают коллаген от дегенерации, уменьшают воспаление, борются с морщинами и тусклым цветом лица, говорит диетолог. По ее словам, ежедневно следует потреблять не более 200-250 граммов черники.