Черника признана диетологами уникальным суперпродуктом
К тому же, в чернике можно найти йод, железо, марганец и кремний, а также в побегах черники есть гликозид миртиллин. Действие последнего схоже с инсулином - соединение снижает уровень сахара в крови. Плюс, в чернике есть дубильные вещества, поэтому ее показано использовать при остром и хроническом расстройстве кишечника и желудка, в особенности при диарее.
Полифенолы (в частности, антоцианы) дают чернике характерный синий цвет. И они являются сильнейшими антиоксидантами. Эти вещества защищают коллаген от дегенерации, уменьшают воспаление, борются с морщинами и тусклым цветом лица, говорит диетолог. По ее словам, ежедневно следует потреблять не более 200-250 граммов черники.
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