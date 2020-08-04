Внутренние часы печени определяют обмен веществ, показало исследование
На примере грызунов с выборочно нарушенными внутренними часами в гепатоцитах (основные клетки печени и метаболический центр организма) ученые исследовали этот вопрос. Из-за нарушений во внутренних часах у животных происходило накопление триглицеридов в крови, которые увеличивают риск сердечных заболеваний, диабета и инсульта. Примечательно: метаболизм других типов клеток в печени также был перепрограммирован, когда внутренние часы гепатоцитов работали неправильно.
По мнению специалистов, ограничение времени приема пищи полезно для метаболизма. На самом деле, констатируют ученые, и время приема пищи, и интегрированность внутренних часов в печени изменяли ритмы обмена веществ. В частности, оказалось, что почти половина ритмических генов регулируется как внутренними часами, так и тем, когда мыши ели свою пищу.
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