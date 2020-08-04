Ученые выяснили, как создать продлевающее жизнь лекарство

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Южнокорейские ученые нашли способ создать лекарство, продлевающее жизнь. Они провели эксперименты с определенными типами белков.Специалисты смогли увеличить и уменьшить активность гена, который отвечает за передачу клеткам информации о выработке белка VRK-1. Он активирует другой белок — AMPK, занимающийся мониторингом энергетических уровней клеток, когда энергия заканчивается.В ходе эксперимента ученым удалось продлить жизнь червя, которая обычно длится две-три недели."Это открывает интригующую возможность того, что VRK-1 также функционирует как фактор, управляющий долголетием человека, и поэтому, возможно, мы сможем начать разработку препаратов, которые изменяют активность VRK-1 и будут способствовать долголетию", — заявил руководитель исследования Сеунг-Чже В. Ли.