Ученые выяснили, как создать продлевающее жизнь лекарство
Специалисты смогли увеличить и уменьшить активность гена, который отвечает за передачу клеткам информации о выработке белка VRK-1. Он активирует другой белок — AMPK, занимающийся мониторингом энергетических уровней клеток, когда энергия заканчивается.
В ходе эксперимента ученым удалось продлить жизнь червя, которая обычно длится две-три недели.
"Это открывает интригующую возможность того, что VRK-1 также функционирует как фактор, управляющий долголетием человека, и поэтому, возможно, мы сможем начать разработку препаратов, которые изменяют активность VRK-1 и будут способствовать долголетию", — заявил руководитель исследования Сеунг-Чже В. Ли.
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