Названа соль, которая помогает быстрее сгонять вес

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Английская, или эпсомская, соль по своему составу существенно отличается от обычной. Первая отлично подходит для бьюти-ритуалов, выводит лишнюю жидкость из организма, запускает обменные процессы, помогает избавиться от покраснений и мелких воспалений, вторая больше подходит для экспериментов на кухне. Рассказываем подробнее, как работает эпсомская соль и как ее правильно использовать.Об этом говорят врачи, передает Elle.Английская соль, или сульфат магния, представляет собой белый кристаллический порошок либо крупные кристаллы. Они легко растворимы в воде, имеют горьковатый и очень соленый вкус. Эпсомскую соль можно легко купить в аптеке или в магазинах органической косметики. Соль лучше хранить вдали от света, тепла и влаги.Итак, сульфат магния особенно хорошо впитывается через кожу, поэтому ванна с солью — отличный способ оздоровить организм и сбалансировать уровень магния. Исследования показывают, что у спортсменов после 12-минутной ванны с солью уровень магния в крови значительно повышался, это помогало им быстрее восстановиться после серьезных нагрузок.Свойства ванны с солью: снимает боль и напряжение в мышцах; восстанавливает баланс жидкости в организме; оказывает положительное влияние на нервную систему; улучшает качество кожи и смягчает ее. Тем, кто страдает от сухости кожи, стоит добавить в ванну несколько капель масла;стимулирует работу поджелудочной железы, процесс детоксикации настолько мощный, что регулярные ванны с эпсомской солью помогают избавиться от лишнего веса.Рецепт ванны. Добавьте в теплую ванну две чашки эпсомской соли и несколько капель эфирного масла. Рекомендуется лежать в воде не менее 15 минут.Скраб для тела с английской солью. Домашний скраб с солью смягчает огрубевшую кожу (локти, пятки, колени), стимулирует кровообращение и имеет противовоспалительный эффект. Если кожа раздражена или чувствительна, лучше на время отложить пилинг.Рецепт пилинга с солью. Смешайте английскую солью с маслом до состояния кашицы. Нанесите на кожу массажными движениями, смойте водой.Паровая баня для лица. Эпсомская соль отлично подходит для чувствительной кожи лица: она тщательно очищает поры и обеззараживает, дарит ровный цвет и сияние.Рецепт паровой бани для лица. Добавьте пару столовых ложек английской соли в миску с горячей водой. Лицо должно быть над испарениями, сверху накройтесь плотной тканью или одеялом. После процедуры используйте тоник и крем для лица.Эпсомскую соль также можно принимать внутрь в медицинских целях. У нее два выраженных эффекта: соль действует на организм как слабительное. Соль очищает кишечник и способствует детоксикации во время голодания. Она естественным образом проникает через желудочно-кишечный тракт, не раздражая слизистую оболочку кишечника, и обеспечивает мягкое очищение.Смешайте три чайные ложки эпсомской соли с 200-300 мл воды, хорошо размешайте соль, чтобы она полностью растворилась. Лучше всего выпить всю смесь за один раз, раствор получится очень горький, можно добавить в него несколько капель лимона, чтобы сделать вкус менее резким. Перед приемом смеси стоит проконсультироваться с врачом, в некоторых случаях могут быть побочные эффекты.