Быстрое похудение может быть смертельно опасным
В интервью медик объяснила, почему стремительное похудение крайне опасно для человеческого организма. По словам эксперта, жировая прослойка тела является «вторичным депо» токсинов. Из-за быстрого похудения происходит их резкий выброс в кровь, то есть, организм фактически травится собственным жиром.
«Когда вес большой, в месяц можно терять максимум 10-15 килограммов», - подчеркнула Астахова.
Медик посоветовала всем худеющим избегать экстремальных рационов питания, подразумевающих значительное сокращение питательных веществ. Даже у знаменитых диетологов гибли клиенты, которых переводили на соки, чтобы устроить детокс организму, рассказала Астахова.
В питании, по ее словам, должны в первую очередь грамотно распределяться пропорции белков, жиров, углеводов.
«Когда правильно подобраны продукты, от которых вес снижается, тогда утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима», - заметила диетолог.
Тем, кто хочет увидеть быстрые результаты снижения веса, она порекомендовала тщательнее контролировать потребление сахара и продуктов, задерживают воду.
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