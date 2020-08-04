Быстрое похудение может быть смертельно опасным

Быстрое похудение чревато резким выбросом в кровь токсичных веществ из жировых отложений, в худшем случае это может привести к смертельно опасному отравлению организма. Об этом телеканалу «360» рассказала врач-диетолог Елена Астахова.В интервью медик объяснила, почему стремительное похудение крайне опасно для человеческого организма. По словам эксперта, жировая прослойка тела является «вторичным депо» токсинов. Из-за быстрого похудения происходит их резкий выброс в кровь, то есть, организм фактически травится собственным жиром.«Когда вес большой, в месяц можно терять максимум 10-15 килограммов», - подчеркнула Астахова.Медик посоветовала всем худеющим избегать экстремальных рационов питания, подразумевающих значительное сокращение питательных веществ. Даже у знаменитых диетологов гибли клиенты, которых переводили на соки, чтобы устроить детокс организму, рассказала Астахова.В питании, по ее словам, должны в первую очередь грамотно распределяться пропорции белков, жиров, углеводов.«Когда правильно подобраны продукты, от которых вес снижается, тогда утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима», - заметила диетолог.Тем, кто хочет увидеть быстрые результаты снижения веса, она порекомендовала тщательнее контролировать потребление сахара и продуктов, задерживают воду.