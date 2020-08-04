Четыре простые привычки, которые снизят риск заболеваний печени
Избегайте низкокалорийных, обезжиренных продуктов
Обезжиренные продукты могут казаться хорошим вариантом, однако обычно недостаток этого нутриента компенсируется добавлением дополнительного сахара, чтобы придать продукту вкус. Излишки глюкозы и фруктозы печень превращает в жир, что чревато неалкогольной жировой болезнью печени.
Попробуйте средиземноморскую диету
Средиземноморская диета с большим количеством полезных жиров, постными вариантами белка и сложными углеводами считается одной из лучших для печени. Некоторые исследования даже показали, что средиземноморская диета помогает увеличивать продолжительность жизни.
Антиоксиданты
Употребление продуктов, богатых антиоксидантами, помогает защитить печень. Чаще всего найти их можно в ягодах, фруктах и овощах.
Берегите зубы
По предварительным данным одного исследования, воспаления десен и зубов может быть связано с воспалением в организме в целом и в печени, в частности. Регулярные визиты к стоматологу могут помочь в сохранении здоровья органа.
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