Четыре простые привычки, которые снизят риск заболеваний печени

Печень – орган, способный к регенерации, но даже с этой способностью ее могут поражать заболевания. Чтобы снизить их риск, важно придерживаться нескольких правил. Ввести эти привычки в обиход несложно.Избегайте низкокалорийных, обезжиренных продуктовОбезжиренные продукты могут казаться хорошим вариантом, однако обычно недостаток этого нутриента компенсируется добавлением дополнительного сахара, чтобы придать продукту вкус. Излишки глюкозы и фруктозы печень превращает в жир, что чревато неалкогольной жировой болезнью печени.Попробуйте средиземноморскую диетуСредиземноморская диета с большим количеством полезных жиров, постными вариантами белка и сложными углеводами считается одной из лучших для печени. Некоторые исследования даже показали, что средиземноморская диета помогает увеличивать продолжительность жизни.АнтиоксидантыУпотребление продуктов, богатых антиоксидантами, помогает защитить печень. Чаще всего найти их можно в ягодах, фруктах и овощах.Берегите зубыПо предварительным данным одного исследования, воспаления десен и зубов может быть связано с воспалением в организме в целом и в печени, в частности. Регулярные визиты к стоматологу могут помочь в сохранении здоровья органа.