Какие успокоительные можно принимать без назначения врача?

Пандемия COVID-19 нанесла сокрушительный удар по психическому здоровью миллионов людей во всем мире. Повышенную тревожность и чувство беспокойства испытывают даже самые сильные духом. В тяжелых случаях надо обращаться к врачу, однако многие симптомы можно снять с помощью доступных безрецептурных препаратов. Каких именно?Успокоительные средств, которые можно принимать без назначения врача, можно разделить на вещества растительного происхождения: настои, настойки отвары, экстракты, сиропы), и синтетического: капли, таблетки, порошки, пилюли и капсулы.Как сообщил MedPortal врач клинической фармакологии Чеховской областной больницы Андрей Кондрахин, наибольшей популярностью пользуются настойки корня валерианы, пустырника, пиона уклоняющегося и перечной мяты. Эти препараты хорошо действуют как успокаивающее и как снотворное, кроме того, они наиболее безопасны и редко вызывают привыкание. Корень валерианы также оказывает спазмолитическое действие.«Все настойки применяются за 30 минут до сна по 10 до 20 капель, разведенных в 100 мл воды. Для успокоения нервной системы эту схему применяют три раза в день. Отмечу, что для применения перечной мяты есть ограничения — эту настойку не используют на ночь при заболеваниях желудка с высокой кислотностью, поскольку она может привести к забросу содержимого из желудка в пищевод и вызвать изжогу», - сказал эксперт.Таблетированные успокоительные препараты разделяются на сухие экстракты — например, валериана и негрустин на основе экстракта зверобоя, - и химические препараты, например, афобазол, который необходимо применять строго по инструкции.Рекомендуемая доза для таблетированных успокоительных:Сухой экстракт валерианы: 1-2 таблетка 3 раза в день;Негрустин:1 таблетка 2 раза в день;Новопассит в таблетках: 1 таблетка три раза в день.Афобазол: разовая доза препарата — 10 мг, суточная — 30 мг, распределяется на 3 приема.Также можно принимать Новопассит в виде сиропа — 5 мл три раза в день.«Важно помнить, что во время приема препаратов, влияющих на нервную систему, нельзя управлять автотранспортом и сложными механизмами, так как в этот период возможно ухудшение рефлексов. Все перечисленные препараты продаются без рецепта врача, но их нужно принимать строго по показаниям и определенное время», - сообщил Андрей Кондрахин.