Шум в ушах может указывать на смертельные болезни

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Шум в ушах обычно воспринимается как безобидное недомогание, но ученые говорят, что он может быть симптомом потенциально смертельных заболеваний. Об опасностях, на которые может указывать шум в ушах, корреспондентам информационно-аналитического журнала "Слово и Дело" рассказал Михаил Заботин, врач-эндокринолог и диетолог.На медицинском языке шум в ушах принято называть термином тиннитус. Речь идет о продолжительных (более пяти минут) звуковых ощущениях, у которых нет очевидного источника, и которые не являются последствием воздействия громких звуков. Тиннитус, как отметил Заботин, обычно не связывается с какой-то конкретной болезнью, но врачи говорят, что шум в ушах может быть симптомом серьезных возрастных болезней."Атеросклероз сосудов, высокий уровень "плохого" холестерина, сахарный диабет второго типа, гипертония, высокий ИМТ, комплекс нарушений, известный как метаболический синдром — шум в ушах может указывать на самые разные заболевания. Нельзя забывать и о том, что тиннитус может быть итогом шейного остеохондроза, ЧМТ, баротравмы, опухоли головного мозга или шеи, а также результатом хронических болезней зубов и ЛОР-органов", — заявил врач.Тиннитус, как показывает статистика, чаще всего является симптомом, характерным для людей старше пятидесяти пяти лет. Эта проблема является актуальной для 10-20 процентов из них. Риск развития такой патологии выше у тех людей, которые систематически принимают антибиотики, а также препараты химиотерапии.