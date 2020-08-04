Диетологи рассказали, как похудеть, не отказываясь от картофеля

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И на картофеле можно сбрасывать лишний вес.Как правило, когда речь заходит о диетических продуктах, картофель не включают в их список. Хотя на самом деле он очень полезен. Главная проблема — в способе приготовления. Запеченный или отварной, без масла и каких-либо соусов он совершенно не представляет угрозы для фигуры. Основной принцип похудения — сжигать больше калорий, чем употребляешь. В этом случае картофель прекрасно подходит для избавления от лишних килограммов, ведь его калорийность — всего 70—90 ккал на 100 г. Именно поэтому есть специальная диета на картошке (вернее, несколько ее разновидностей), которая позволяет похудеть на 7—10 кг при соблюдении всех ее правил, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.Картошка содержит витамины группы В, витамин С, магний, фосфор, кобальт, медь, кальций, йод, натрий, цинк. Это источник растительного белка, полезных углеводов и клетчатки. Последняя особенно важна для тех, кто следит за фигурой. Клетчатка дает продукту сытность, при этом контролирует работу кишечника и метаболизм, очищает организм от шлаков и токсинов.Правда, крахмал, который содержится в картофеле, способствует прибавлению килограммов, хотя и хорошо влияет на пищеварение. Поэтому важное правило каждой диеты — употреблять молодую картошку, в которой крахмала еще мало.Если ты хочешь не исключать этот продукт из рациона и не вредить фигуре, даже не сидя на диете, то главное — есть его в первой половине дня и не чаще 4 раз в неделю.Врачи не советуют соблюдать этот способ питания в течение длительного времени. Как правило, он рассчитан на период от 3 до 5 дней, хотя есть и более долгие варианты, например, недельная. Но после двух недель лучше делать перерыв.За 3 дня при соблюдении всех правил можно сбросить 2 кг, для похудения на 10 кг картофельная диета должна длиться не менее 14 дней.