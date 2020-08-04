Врачи назвали эффективные способы избавления от целлюлита

Изменения в подкожном жировом слое есть почти у каждой девушки или дамы. Выглядит это как целлюлит. Причиной тому нарушение баланса системы взаимодействия здорового кровотока, лимфатической системы.Об этом говорят врачи, передают СМИ.Жировые клетки в подкожном слое как люди в маленьком государстве стараются сделать свою жизнь лучше. Они отправляют положительные сигналы в мозг при каждом удовлетворении свои потребностей. Потребности их заключаются в переработке сахара в жир и подпитке организма энергией.Накапливая такую удовлетворенность, со временем клетки требуют все больше и больше у мозга. Поддаваясь желаниям жировых клеток, мозг заставляет организм усиленно питаться. Клетки увеличиваются, разрастаются, сдавливая друг друга, зажимают капилляры, снабжающие их кровью, затормаживая работу лимфы. Такое отклонение в подкожной системе приводит к первым отекам, проявляющимся на поверхности кожи легкой бугристостью.Дальнейшее уплотнение жировой ткани приводит к появлению более явных бугорков, которые отчетливо видны на коже, так сильно они выпирают. Не всегда появление целлюлита зависит только от переедания, во многом провокационными факторами выступают гормоны, стрессовые ситуации, наследственность.Начиная действовать на ранних стадиях проявления целлюлита, быстрее можно достичь полного восстановления ровности кожного покрова. Работать над устранением целлюлита желательно под наблюдением врача.Проверка гормонального состояния организма поможет врачу определиться с тем, как его можно привести в норму.Способствовать улучшению внешнего вида кожи будет сбалансированное питание с необходимой, в рамках нормы, калорийностью. Следует исключить из рациона блюда, провоцирующие аппетит, жирные блюда, соленые и острые.Вода – важная составляющая организма человека, необходимо поддерживать нужное количество воды, ежедневно выпивая индивидуальную норму.Полезные жиры обязательны к употреблению, они поддерживают эластичность и гладкость кожи. Орехи, растительные масла, яйца, рыба – продукты для красоты, должны быть в ежедневном рационе.Физические нагрузки будут благотворно влиять на лимфатическую систему и предотвращать отечные процессы. Ритмичная ходьба отлично разгоняет лишнюю воду, снижает вес и стабилизирует обменные процессы.Дренажные массажи полезны как дополнительное средство воздействия на бугристую кожу. Профессиональные процедуры можно поддерживать домашними, такими как скрабирование кожи, массаж мочалкой или массажной щеткой с жесткой щетиной.