Врач рассказал, как есть арбуз и дыню без вреда для здоровья
Врач рассказал в интервью РИА Новости, что арбузы и дыни насыщены калием, и в большом количестве могут спровоцировать нарушение сердечного ритма. Людям с аритмией их весомые порции могут причинить вред.
Существует и другая опасность, связанная с бахчевыми.
«В большом количестве могут повысить уровень глюкозы в крови, вызвать вздутие живота или нарушение стула»,- перечислил Обложко.
Медик рассказал, как есть арбуз и дыню без вреда для здоровья. Он отметил, что существует несколько правил, которым полезно следовать любителям этих ягод:
разбивать на несколько приемов, употребляя за каждый не более 200-300 граммов;
ни в коем случае не есть на голодный желудок;
употреблять как десерт после основного приема пищи.
Также, добавил врач, нужно учитывать время суток – арбузы не следует есть поздним вечером.
«Лучше есть днем, за пять часов до отхода ко сну, тогда будет достаточно времени для развития диуретического эффекта и не придется всю ночь бегать в туалет»,- пояснил специалист.
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