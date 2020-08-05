Врач рассказал, как есть арбуз и дыню без вреда для здоровья

Прежде всего, не стоит съедать сразу большие порции бахчевых, поскольку насыщенные влагой арбузы и дыни в этом случае увеличивают нагрузку на почки, а также способны навредить работе сердца. Такой рекомендацией поделился врач-диетолог Сергей Обложко.Врач рассказал в интервью РИА Новости, что арбузы и дыни насыщены калием, и в большом количестве могут спровоцировать нарушение сердечного ритма. Людям с аритмией их весомые порции могут причинить вред.Существует и другая опасность, связанная с бахчевыми.«В большом количестве могут повысить уровень глюкозы в крови, вызвать вздутие живота или нарушение стула»,- перечислил Обложко.Медик рассказал, как есть арбуз и дыню без вреда для здоровья. Он отметил, что существует несколько правил, которым полезно следовать любителям этих ягод:разбивать на несколько приемов, употребляя за каждый не более 200-300 граммов;ни в коем случае не есть на голодный желудок;употреблять как десерт после основного приема пищи.Также, добавил врач, нужно учитывать время суток – арбузы не следует есть поздним вечером.«Лучше есть днем, за пять часов до отхода ко сну, тогда будет достаточно времени для развития диуретического эффекта и не придется всю ночь бегать в туалет»,- пояснил специалист.