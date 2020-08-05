Врач назвала способы восстановить легкие после COVID-19

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Заведующая пульмонологическим отделением №1 Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Крошкина рассказала, как восстановить легкие после коронавируса. Об этом пишет «Доктор Питер».По словам врача, опубликованные в интернете советы могут быть опасными. Например, после лечения от COVID-19 не стоит надувать шарики. Это сильно напрягает легкие, и может произойти пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к частичному или полному коллапсу легкого.Кроме того, нельзя делать масляные ингаляции. Из-за попадания эфирного масла в респираторный тракт может начаться альвеолит.«В дыхательные пути не должно попадать ничего, кроме воздуха», — заявила пульмонолог.Ирина Крошкина порекомендовала после коронавируса чаще ходить пешком или с палками, увеличивая постепенно маршрут и интенсивность ходьбы. Помимо этого, можно дуть в воду через соломинку, создавая на выдохе сопротивление.«Делаете медленный вдох, считая до четырех, а потом выдыхаете через соломинку — выдох должен быть в 1,5 раза длиннее вдоха. Считать надо уже до шести», — рассказала медик.