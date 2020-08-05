Эксперт: кислый привкус во рту может быть сигналом серьезных проблем

Согласно статистике, отрыжка кислым и кислый привкус во рту - это довольно распространенные симптомы. Они могут появляться из-за погрешностей в питании, а могут быть сигналом болезни. По словам Сергея Вялова, к.м.н., врача-гастроэнтеролога GMS Clinic, члена Американской гастроэнтерологической ассоциации (AGA) и Российской гастроэнтерологической ассоциации (РГА), члена Европейского общества изучения печени (EASL), Российского общества по изучению печени (РОПИП), порой кислый привкус вызывают стоматологические проблемы. Но нередко он связан с состоянием желудочно-кишечного тракта."Соляная кислота попадает из желудка в пищевод. Как правило, в этом случае человека мучит еще изжога и отрыжка. Подобное происходит при нарушении работы нижнего пищеводного сфинктера, который в норме должен герметично закрываться и преграждать путь желудочному соку и частичкам пищи обратно - из желудка наверх, в пищевод. Клапан также может приоткрываться из-за погрешностей в питании (много острого, жирного, соленого, пряного в рационе), переедания или сильного давления на фоне беременности или ожирения. Итог - кислый привкус.Он также может появляться на фоне гальваноза. Это заболевание, связанное с зубами. Оно появляется вследствие электрохимических процессов в полости рта, которые возникают из-за установки зубных протезов, литых вкладов, анкерных штифтов и других металлических элементов. В этом случае пациент ощущает еще и привкус металла, жжение языка и сухость во рту.Дисгевзия - одна из форм расстройства вкуса. При дисгевзии вкусы смещаются (к примеру, кислое кажется сладким, горькое - соленым) и в результате у больных возникает желание есть необычные вещества (мел, мыло, глину). При таких симптомах пациенту лучше всего обратиться к психологу или психотерапевту, потому что дисгевзия часто имеет психическую природу. Последняя причина тоже связана непосредственно с состоянием полости рта - кислый привкус может быть вызван стоматитом или кандидозом, которые нередко появляются после ОРВИ, простуды, лечения нестероидными противовоспалительными средствами (обезболивающие, жаропонижающие) и антибиотиками.К гастроэнтерологу следует обратиться, если кислый привкус связан с приемом пищи, его сопровождает отрыжка и жжение в груди. При таких симптомах наиболее вероятно, что имеет место гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Она возникает, когда тот самый нижний пищеводный сфинктер, о котором я говорил выше, работает неправильно. ГЭРБ, по разным данным, имеется у 15-45% взрослых людей. Нельзя сказать, что она очень опасна. Но регулярная изжога в долгосрочной перспективе может обернуться более серьезными заболеваниями - пищеводом Барретта (предрак пищевода) и раком пищевода.Кроме того, ГЭРБ может сопровождать острый и хронический гастрит, язву желудка и 12-перстной кишки. Если симптом сохраняется 2-4 недели, я настоятельно рекомендую записаться на прием к гастроэнтерологу и обследоваться (как минимум, сделать гастроскопию). Особенно это касается таких простых сигналов организма, как изжога и боль в животе. Зачастую это признаки начинающейся онкологии, которую на начальном этапе легко вылечить", - комментирует эксперт.По его словам, врачу необходимо определить причину вашего кислого привкуса, чтобы его устранить. Если дело в гастрите или язве, ассоциированной с Helicobacter pylori, будет назначена эрадикационная терапия (два антибиотика плюс ингибитор протонной помпы). Если дело только в нарушении моторики желудочно-кишечного тракта, доктор может рекомендовать курс прокинетиков. Это современные препараты, которые нормализуют двигательную активность органов пищеварительной системы и восстанавливают тонус нижнего пищеводного сфинктера.И в первом, и во втором случае пациенту необходимы препараты-защитники желудочно-кишечного тракта - гастроэнтеропротекторы на основе ребамипида. Дело в том, что пищевод повреждается под воздействием соляной кислоты и его слизистую оболочку обязательно нужно восстановить, чтобы сквозь нее не просачивались опасные бактерии, токсины и даже вирусы. К примеру, коронавирусная инфекция проникает в организм человека именно через слизистые. Если слизистая пищевода ослаблена, сделать это гораздо легче, предупреждает медик.