В некоторых диетах надо оставить высококалорийные продукты
Об этом говорят врачи, сообщает "МедикФорум".
Орехи
Орехи и ореховые пасты богаты жирами и калориями. Однако в большинстве своем это здоровые жиры, без которых организму не обойтись. Кроме этого, в них содержится белок, клетчатка, витамины и минералы.
Оливковое масло
Как и все масла, оливковое насыщено калориями. Но одновременно с этим в нем много мононасыщенных жиров, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако при выборе важно отдавать предпочтение маслу extra virgin.
Шоколад
Горький шоколад и какао богаты антиоксидантами и другими полезными веществами. Как и в случае с оливковым маслом, здесь важно отдавать предпочтение качеству. Лучше выбирать плитки с содержанием какао не менее 70%.
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