В некоторых диетах надо оставить высококалорийные продукты

Желающим похудеть высококалорийные продукты кажутся абсолютным злом. Однако не каждая калория опасна. Среди богатых ими продуктов есть немало полезного и отказываться от их употребления не стоит.Об этом говорят врачи, сообщает "МедикФорум".ОрехиОрехи и ореховые пасты богаты жирами и калориями. Однако в большинстве своем это здоровые жиры, без которых организму не обойтись. Кроме этого, в них содержится белок, клетчатка, витамины и минералы.Оливковое маслоКак и все масла, оливковое насыщено калориями. Но одновременно с этим в нем много мононасыщенных жиров, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако при выборе важно отдавать предпочтение маслу extra virgin.ШоколадГорький шоколад и какао богаты антиоксидантами и другими полезными веществами. Как и в случае с оливковым маслом, здесь важно отдавать предпочтение качеству. Лучше выбирать плитки с содержанием какао не менее 70%.