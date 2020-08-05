Несколько причин, по которым следует включить в свой рацион малину

Когда речь идет о суперпродуктах , богатых витамином С, можно обратить внимание на малину. Она вполне доступна круглый год в свежем или же замороженном виде. Поэтому всегда имеется возможность добавить в свой рацион эти богатые витаминами ягоды.Порция малины на одну чашку содержит более 50 процентов минимальной суточной нормы витамина С, которая укрепляет иммунное здоровье и сохраняет кожу молодой и здоровой. Кроме того, малина является естественным источником марганца и витамина К, которые оба способствуют укреплению здоровья костей. Наконец, малина содержит витамины группы В, медь, железо, магний, калий и другие полезные элементы. Важно также отметить, что малина является одной из ягод с самым низким содержанием сахара.Среди других полезных качеств малины следует назвать ее богатство клетчаткой, что способствует снижению веса, а также позволяет контролировать уровень сахара в крови, улучшая пищеварение. Кроме того, этот фактор позволяет укреплять иммунитет в целом и улучшать настроение.Также она очень богата антиоксидантами. Следовательно, это позволяет уменьшать воспаление и помогает бороться с диабетом, ожирением, болезнями сердца и даже раком.Положительные свойства малины выявлены и по отношению к здоровью мозга и памяти. Содержащиеся в ней вещества координацию, память и помогают бороться с негативными последствиями повреждения мозга свободными радикалами.Что же касается способов употребления малины, то свои положительные свойства она сохраняет как в свежем виде, так и при приготовлении из нее разного рода йогуртов или смузи.