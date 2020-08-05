Дачная аптечка: что надо держать под рукой на случай травм и аллергии

Дача — место, куда хочется возвращаться каждые выходные. Природа, физические нагрузки, отдых на гамаке — у каждого свои ассоциации с данным мероприятием. Но нередко случаются травмы во время пребывания на даче. На такой случай необходима аптечка: под рукой у вас должны быть самые важные лекарства и препараты на все случаи жизни. Разбираемся, что при себе иметь на случай травм, аллергии, отравлений и других неприятностей.Дачная аптечкаСодержимое в аптечке может быть разным: если вы мужчина-одиночка, аллергик или имеете детей, лекарства стоит класть различные. На случай хронических заболеваний пациенты обычно и так знают, что им нужно. Но вот с остальными может быть сложнее. Такие люди по аптекам ходят только тогда, когда срочно потребовалась медицинская скорая помощь.Но на даче это может стоит жизни: как правило, домики расположены вдали от цивилизации, и не у каждого есть машина, чтобы добраться до аптеки или больницы. Дачная аптечка просто необходима, а положить в неё следует следующий набор:Медикаменты для лечения сердечных болезней;Средства от укусов насекомых;Лекарства от пищевых отравлений;Болей в суставах;Болеутоляющие;Жаропонижающие.Обязательно следует выяснить телефоны ближайшей больницы, куда можно позвонить в экстренной ситуации.Лекарства для сердечниковВалокордин, велосердин, корвалол, нитроглицерин — набор на случай экстренной помощи для сердечников и для профилактики. Для гипертоников следует взять каптоприз — он снижает давление при гипертоническом кризе. Те, кто принимают препараты по назначению врача, должны всегда иметь их под рукой, будь это дача, магазин или дом. Не лишним станет тонометр для измерения давления.Аптечка на случай отравленийДачное пребывание нередко сопровождается жаркой шашлыков и застольями. Исключать возможность отравления не стоит: мясо, немытые ягоды, смена привычного рациона — всё это способно вызвать проблемы с пищеварительной системой. В аптечке можно положить активированный уголь, энтеросгель, антациды (против изжоги), домперидон (против тошноты), лоперамид (против поноса).От боли в спине и суставахРедко в дачных условиях обходятся без работы по дому или огороду. Сорвать спину ничего не стоит. Часто возникают боли в пояснице, шее, растяжения, вывижи. Нестероидные противовоспалительные препараты станут отличным выходом из нелегкой ситуации — ибупрофен, диклофенак или индометацин снимают воспаления и уменьшают болезненность. От головной и зубной боли хорошо помогают избавиться анальгин, кеторол, найз.ЖаропонижающиеДаже летом возможны температура, простуда. Парацетамол и аспирин позволят снять симптомы. Но помните, что не следует снижать температуру, если она ниже 38,5 градусов (для детей ниже 38). Не забудьте положить в дачную аптечку градусник. Помогут средства от кашля, насморка, ушные капли.От аллергииАнтигистамины позволят снять воспаления, зуд, покраснения и раздражения: лоратадин, кларитин, супрастин, тавегил, эриус отлично справляются со своим предназначением. Они же помогут при укусах насекомых.При травмахБинты справятся при порезах, ссадинах, к ним добавьте в дачную аптечку йод, зеленку, пластырь, хлоргексидин, перекись водорода. Обработайте рану и наблюдайте. Если кровь не останавливается или рана плохо заживает (появился отек, началось воспаление), лучшим решением станет обращение к врачу.