Стало известно, как избавиться от солнечных ожогов с помощью подручных средств
Чтобы помочь коже в заживлении, рекомендуется принять холодный душ. Он избавит от неприятных ощущений, а также поможет понизить температуру кожи. Для устранения боли можно принять обезболивающие средства.
Специалисты заявляют, что особенно важно в такие моменты следить за уровнем воды в организме. Необходимо пить много жидкости, чтобы исключить обезвоживание.
Чтобы процесс заживления шел быстрее, полезно будет использовать на кожу греческий йогурт или молоко, розовую воду и даже пену для бритья. Также помогут масла: алоэ вера, лавандовое и кокосовое.
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