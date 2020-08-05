Как за счет питания сбросить вес и добиться рельефного тела? Советы диетолога

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За счет коррекции питания можно сбросить лишний вес и заполучить рельефное тело – об этом в своем Instagram рассказала диетолог Тамила Арсеньева.Мечтающим похудеть и добиться рельефного тела диетолог дала несколько несложных в исполнении советов. Специалист рекомендует ввести в повседневное питание следующие коррективы.Плотно завтракать, но отказаться от молока. Утренний прием пищи может состоять из гречневой, льняной, ячневой каши с добавлением сухофруктов. Использовать молоко не нужно: оно содержит много сахара, способствующего увеличению жировой прослойки на животе.Правильно выбирать гарнир. Совет диетолога: выбирать крупы с невысоким гликемическим индексом – это гречка, необработанный бурый или дикий рис. Также подойдут бобовые: чечевица, фасоль.«Забудьте про белый рис – это не для рельефа», - подчеркивает специалист.Употреблять больше рыбы, мяса, морепродуктов. За счет этих продуктов организм будет обеспечен аминокислотами и белком, который никогда не отложится в жир, констатирует диетолог.«Чтобы результативно сбросить вес и добиться рельефного тела нужно отказаться от копченостей, колбас и сосисок – мясо лучше есть паровое, тушеное. Также следует включить в рацион нежирную рыбу, креветки, кальмары, куриную грудку без кожи», - поделилась советом Арсеньева.Есть только определенные молочные продукты. Диетолог рекомендует твердые сорта сыра и маложирный творог. В целом медик рекомендует худеющим ограничивать молочную продукцию в рационе, поскольку она является источником сахара, перерабатываемого организмом в жир.Исключить сахар. Эксперт подчеркивает: сахар – враг рельефного тела. Чтобы за счет питания сбросить вес, от всевозможных сластей следует отказаться, позволительно лишь съедать немного меда или горького шоколада (минимум 70 процентов какао).«Расщепление жиров происходит только при низком уровне сахара в крови. В противном случае вырабатывается инсулин, который утилизирует избыточные углеводы в жир», - объяснила диетолог.