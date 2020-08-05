Привычка ходить дома босиком грозит развитием воспалительных заболеваний

Заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин отмечает: многие люди отвыкли ходить за время самоизоляции. Чтобы избежать болей в ногах, следует правильно выбирать обувь. Его слова приводит "Радио Спутник»: "Обязательно нужно обращать особое внимание на подошву. Слишком жесткая или совсем плоская подошва не защищает пятку от удара о землю, и это может привести к серьезным проблемам.Вызывает опасения обувь на толстой кожаной подметке, которая не амортизирует нагрузку на пятку, свод стопы и провоцирует проблемы, связанные с болью. На подошве есть широкая фасция, которая выстилает всю подошвенную часть стопы, она прикрепляется плотной пленкой к пяточной кости. И если подошва обуви не амортизирует нагрузку, то очень часто после 35-40 лет начинает возникать пяточная шпора или плантарный фасциит - воспаление в месте прикрепления фасции. Поэтому не стоит много ходить по квартире босиком, если дома очень твердые полы.Правда, если паркетная доска, то это хорошо. А ламинат, плитка, керамогранит могут спровоцировать возникновение заболевания. Не все домашние тапочки полезны. Людям с сахарным диабетом нельзя в плоских тапочках ходить по жесткой поверхности, стопа должна перекатываться".С точки зрения вреда, эксперт приравнивает каблуки и плоскую подошву, ведь каблук тоже не амортизирует ударную нагрузку. Причем, медик допускает ношение каблуков, однако советует ограничить это 2-3 часами в день, что особенно актуально для каблуков выше 7 сантиметров.