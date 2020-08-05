Привычка ходить дома босиком грозит развитием воспалительных заболеваний
Вызывает опасения обувь на толстой кожаной подметке, которая не амортизирует нагрузку на пятку, свод стопы и провоцирует проблемы, связанные с болью. На подошве есть широкая фасция, которая выстилает всю подошвенную часть стопы, она прикрепляется плотной пленкой к пяточной кости. И если подошва обуви не амортизирует нагрузку, то очень часто после 35-40 лет начинает возникать пяточная шпора или плантарный фасциит - воспаление в месте прикрепления фасции. Поэтому не стоит много ходить по квартире босиком, если дома очень твердые полы.
Правда, если паркетная доска, то это хорошо. А ламинат, плитка, керамогранит могут спровоцировать возникновение заболевания. Не все домашние тапочки полезны. Людям с сахарным диабетом нельзя в плоских тапочках ходить по жесткой поверхности, стопа должна перекатываться".
С точки зрения вреда, эксперт приравнивает каблуки и плоскую подошву, ведь каблук тоже не амортизирует ударную нагрузку. Причем, медик допускает ношение каблуков, однако советует ограничить это 2-3 часами в день, что особенно актуально для каблуков выше 7 сантиметров.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.meddaily.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий