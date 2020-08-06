Ученые определили, что вызывает тромбоз

Немецкий кардиологический центр в Мюнхене нашел ген, повышающий риск сердечного приступа на 15%. И этот ген есть более чем у 50% людей. Так, анализ 30000 человек выявил его у 64%.Суть в следующем: данная генетическая особенность приводит к тому, что тромбоциты становятся слишком липкими. А это грозит образованием тромбов. Сейчас ученые работают над тестом, который мог бы выявить дефектный ген.Надо сказать, еще в 2004 году японские ученые нашли мутации в ключевом гене, происходившие чаще у жертв сердечного приступа, чем у населения в целом. Мутации, судя по всему, изменяют одно химическое основание ДНК, тем самым влияя на воспаление в артериях, питающих сердце кровью.Когда в сосудах происходит блокада, то приток крови останавливается и происходит сердечный приступ. Японские специалисты под руководством Тосихиро Танака из Института физических и химических исследований взяли образцы ДНК более чем у 2600 человек, переживших сердечный приступ.Эти образцы сравнили с образцами 2500 человек из контрольной группы. В итоге у основной группы чаще выявляли особую мутацию в гене, вырабатывающем белок галектин-2. Данный белок, как известно, присоединяется к молекуле, связанной с воспалением. Молекула высвобождается, когда происходит разрыв коронарной артерии. Все это повышает риск сердечного приступа.