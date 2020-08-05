Названы ТОП-10 продуктов для гарантированного продления молодости

Витамины, минералы, которые содержатся в некоторых продуктах, способны продлить молодость.Об этом сообщают диетологи.Вот этот список.Оливковое маслоСнижает кровяное давление и обладает сильным противовоспалительным действием, объясняет диетолог Франциска Шприцлер. Благодаря оливковому маслу мы можем предотвратить многие возрастные заболевания, поскольку это один из самых полезных жиров! Это может быть даже эффективно против рака. Если вы добавите его в ванну, ваша кожа будет питать и приобретать удивительный, естественный блеск и станет эластичной. Более того, вы снизите риск обесцвечивания кожи.Зеленый чайИмеет высокую концентрацию антиоксидантов, которые могут защитить от свободных радикалов и снизить риск развития диабета, воспалений и болезней сердца. Полифенолы также могут помочь защитить коллаген, основной белок в коже. Это может уменьшить и даже частично обратить некоторые признаки старения.РыбаДиета должна быть богата жирной рыбой, поскольку она защищает нас от воспаления и повреждения при воздействии солнечных лучей. Лосось имеет дополнительный ингредиент, который помогает сохранить кожу молодой. Все благодаря антиоксиданту, который отвечает за его розовый оттенок. Это значительно улучшает эластичность и увлажнение кожи, показывают исследования.ШоколадЭто, пожалуй, самый приятный пункт в списке. Темный шоколад имеет лучший антиоксидантный профиль, чем рекламируемые ягоды асаи или клюква.ОвощиОни должны составлять основу нашей диеты, потому что их разнообразие обеспечивает организм всеми питательными веществами. Они благотворно влияют на кожу и питают организм изнутри. Продукты, богатые бета-каротином, дополнительно улучшат внешний вид вашей кожи, которая будет выглядеть так, как будто она слегка поцелована солнцем.«Многие овощи также содержат много каротиноидов, таких как бета-каротин. Они могут защитить от солнечного света и свободных радикалов, которые могут привести к старению кожи», - подчеркивает диетолог.Льняное семяИсследования показывают, что женщины, которые употребляли льняное масло или льняное масло в течение 12 недель, имели более гладкую и лучше увлажненную кожу. Этот неприметный продукт обладает удивительными лечебными свойствами.ГранатЭто один из самых полезных фруктов, возможно, и не очень популярный в России, но, благодаря южным нашим соседям, достаточно доступный. Его антиоксидантная активность даже превосходит зеленый чай.АвокадоЭто источник полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов. Включение его в свой ежедневный рацион может иметь много пользы для здоровья и... омоложения. Вы даже можете использовать его вместо масла.ПомидорыБогатые ликопином, типом каротиноидов, они снижают риск сердечных заболеваний, инсульта и рака простаты. Могут защитить кожу от вредного солнечного излучения. Приготовляя их вместе со здоровыми жирами, такими как вышеупомянутое оливковое масло, вы увеличите способность вашего тела поглощать питательные вещества.СпецииНаконец, стоит помнить, что некоторые специи благотворно влияют на наше здоровье. Они содержат растительные соединения, которые омолаживают наш организм, а не только имеют приятный вкус. Одним из них является корица, которая увеличивает выработку коллагена и, таким образом, делает кожу эластичной и упругой. Перец чили уменьшает возрастные изменения кожи благодаря капсаицину. В свою очередь, содержащийся в имбире гингерол оказывает противовоспалительное действие и предотвращает появление пигментных пятен, которые могут появиться после принятия солнечных ванн.