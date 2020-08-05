Ученые назвали продукты, которые «убивают» зубы

Продукты, которые мы употребляем, оказывают влияние на состояние не только нашего здоровья, но и зубов. Поэтому важно знать, какие продукты разрушают наши зубы.Чтобы избежать проблем с зубами и деснами, эксперты советуют не налегать на сладкие и кислые продукты. Об этом сообщает Healthline.Сухое печеньеВ течение многих лет пациенты удивлялись, когда им говорили, что печенье, а не конфеты, являются самой опасной пищей для здоровья полости рта.Дело в том, что углеводы в печенье быстро разлагаются во рту и являются питательными для употребления патогенными бактериями. Когда бактерии разрушаются, они выделяют на зубы кислоту, что может привести к образованию зубного налета и разрушению зубов.Но если вы так очень любите печенье, что не готовы с ними распрощаться, то попробуйте такие, которые сделаны только из семян и орехов, без пшеницы.СухофруктыТермин "фрукты" звучит, как здоровая пища, но сухофрукты лишены жидкости. То, что в них осталось, похоже на липкую карамель, которая разрушает полость рта.При этом цельные фрукты гораздо полезнее для здоровья полости рта, отчасти из-за воды, которую они содержат.Сладкая вода (и даже диетическая)Помимо высокого содержания сахара, все газированные напитки - даже те, которые с нулевым содержанием калорий - содержат много кислоты. По шкале рН многие обычные безалкогольные напитки имеют рейтинг от 2 до 3, что являются очень кислыми даже по сравнению с напитками, такими как кофе.Кислотность такого уровня во рту, скорее всего, будет способствовать разложению, воспалению десен и общему дисбиозу микробиома полости рта.Если вы хотите побаловать себя газировкой, но защитить свои зубы, пейте ее в течение короткого периода времени - не глотайте часами подряд - и сразу после этого промойте водой зубы. Подождите около 45 минут, затем почистите зубы.Комбуча (чайный гриб)Комбучу обычно считают здоровым напитком, поскольку он содержит полезные бактерии и много антиоксидантов, которые помогают организму бороться с болезнями.Однако многие разновидности чайного гриба содержат значительное количество добавленного сахара и фактически не содержат активных бактерий. В этом случае преимущества могут перевесить недостатки.Чтобы получить чайный гриб, полезный для здоровья полости рта и кишечника, найдите тот, в котором есть видимые частицы - остатки от симбиотической культуры дрожжей, которые использовались для его приготовления, - и без добавления сахара.По окончанию употребления, прополощите рот водой, а затем через 45 минут почистите зубы.Фасоль и чечевицаВ фасоли и чечевице присутствует фитиновая кислота, которая может способствовать разрушению зубов. Фитиновая кислота может осложнить усвоение зубами таких питательных веществ, как кальций, фосфор, витамин D и магний, что способствует возникновению кариеса.