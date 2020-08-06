Фитнес-браслеты могут принести больше вреда, чем пользы

Приложения для здоровья и фитнес-браслеты могут дать информацию о работе организма. Однако постоянное обращение к ним может иметь и обратную сторону. К такому выводу пришло новое исследование, в котором изучался опыт 27 пациентов с проблемами сердца, которые использовали фитнес-браслет Fitbit для измерения своего сна, частоты сердечных сокращений и физической активности.Хотя пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, возраст которых варьировался от 28 до 74 лет, узнали больше о своих болезнях и были мотивированы на физическую активность на протяжении полугода, в течение которого они носили часы, они также проявляли большую тревожность.«Наше исследование показывает, что в целом самоизучение предлагает больше проблем, чем пользы, когда речь заходит об опыте пациента. Люди начинают использовать информацию как полученную от специалиста. Однако они не просят помощи в интерпретации данных. Это повышает уровень тревожности, кроме того, они могут получить сведения далекие от реальности», - рассказывает Тарик Осман Андерсен, доцент кафедры информатики Копенгагенского университета и один из авторов исследования.