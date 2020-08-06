Фитнес-браслеты могут принести больше вреда, чем пользы
Хотя пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, возраст которых варьировался от 28 до 74 лет, узнали больше о своих болезнях и были мотивированы на физическую активность на протяжении полугода, в течение которого они носили часы, они также проявляли большую тревожность.
«Наше исследование показывает, что в целом самоизучение предлагает больше проблем, чем пользы, когда речь заходит об опыте пациента. Люди начинают использовать информацию как полученную от специалиста. Однако они не просят помощи в интерпретации данных. Это повышает уровень тревожности, кроме того, они могут получить сведения далекие от реальности», - рассказывает Тарик Осман Андерсен, доцент кафедры информатики Копенгагенского университета и один из авторов исследования.
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