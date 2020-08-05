При каких заболеваниях появляется боль в груди

Выраженный болевой синдром в груди просто невозможно проигнорировать. Это сигнал, который побуждает человека скорее обратиться к врачу. «Рамблер» расскажет, о чем именно может сигнализировать боль в груди.Итак, симптомом каких заболевания является боль в груди:Болезни сердечно-сосудистой системыЭто первое, что пытаются исключить доктора, так как данный недуг может привести к страшным последствиям. Заболевания сердца, которые могут давать болевые ощущения, различны, но чаще всего это формы ишемической болезни: стенокардия и инфаркт миокарда, реже — перикардит (воспаление сердечной оболочки).В таком случае боли носят приступообразный характер — длятся от 2-х до 15 минут, они сильные, сжимающие, жгучие. Часто сопровождаются нарушением сердечного ритма и снижением или повышением артериального давления.Болезни легкихЧасто боли в груди сигнализируют о проблемах с дыхательной и кровеносной системой. В таком случае боль будет стойкой и интенсивной. Кроме того, могут появиться кровохарканье и кашель. Если же при этом наблюдается снижение артериального давления и ослабление силы пульса, то речь может идти о внутреннем кровотечении, которое возникает из-за расслоения аорты.Болезни ЖКТПатологии пищеварительной системы также могут провоцировать боль в области груди. К этим заболеваниям относятся гастриты, рефлюкс-эзофагиты, язвенные болезни кишечника и желудка, заболевания печени, желчного пузыря или поджелудочной железы. В редких случаях — прободение, грыжа или спазм пищевода.Боли, связанные с нарушением работы ЖКТ, носят специфический характер — пациенты описывают ее как чувство жжения, «печения», невозможности глотать. Зачастую дискомфорт возникает сразу после еды, болевые ощущения не острые, тянущие. Также среди симптомов изжога, отрыжка, иногда рвота, дискомфорт при приеме пище, расстройство стула.Невралгические заболеванияОдной из причин грудной боли является межреберная невралгия. Боль в таком случае острая, ограничивающая некоторые движения, жгучая. Она усиливается при длительном пребывании без движения (после сна), при переохлаждении, чихании, кашле, другом физическом раздражении. Болевые прострелы часто отдают в плечо, руку, шею, голову.Остеохондроз представляет собой дегенеративно-дистрофические изменения разных отделов позвоночника и всегда сопровождается болезненными ощущениями, в том числе в области груди. Также к таким состояниям можно отнести сколиоз, кифоз, межпозвонковые грыжи, разрушения позвонков или дисков и т.д. Все это приводит к чрезмерному раздражению близких к очагу воспаления нервных окончаний.ТравматологияТо, что в народе привыкли называть остеохондрозом, представляет собой дегенеративно-дистрофические изменения разных отделов позвоночника и всегда сопровождается болезненными ощущениями, в том числе в области груди. Кроме собственно остеохондроза, к таким состояниям можно отнести сколиоз, кифоз, межпозвонковые грыжи, разрушения позвонков или дисков и т.д. Все это приводит к чрезмерному раздражению близких к очагу воспаления нервных окончаний.