Храп может быть признаком диабета и ожирения

Знаменитый врач и телеведущий Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что храп может вызвать диабет и ожирение.

Об этом сообщает «Волга медиа».

Это связано с тем, что при храпе во время сна повышается давление, а это в свою очередь приводит к нарушению ряда функций организма.

Также храп может вызывать кратковременную остановку дыхания, которую еще называют апноэ. Это состояние грозит нарушением работы сердечно-сосудистой системы и может стать причиной инфаркта и инсульта.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили 173 гена, которые оказались связаны с храпом.
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