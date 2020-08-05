Храп может быть признаком диабета и ожирения

Знаменитый врач и телеведущий Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что храп может вызвать диабет и ожирение.Об этом сообщает «Волга медиа».Это связано с тем, что при храпе во время сна повышается давление, а это в свою очередь приводит к нарушению ряда функций организма.Также храп может вызывать кратковременную остановку дыхания, которую еще называют апноэ. Это состояние грозит нарушением работы сердечно-сосудистой системы и может стать причиной инфаркта и инсульта.Ранее сообщалось, что ученые обнаружили 173 гена, которые оказались связаны с храпом.