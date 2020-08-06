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Употребление холестерина может быть простым способом добиться снижения высокого уровня холестерина. Исследование показало, что с этой целью его достаточно есть на протяжении восьми недель.Высокий холестерин обычно не действует изолированно, обычно он также сопровождается высоким кровяным давлением. Этот «букет» сужает артерии и делает из более жесткими, что вредит кровоснабжению сердца – миокард перестает получать достаточно крови. Когда это происходит, сердцу приходится сильно напрягаться, чтобы осуществлять перекачку крови по телу – такая нагрузка резко повышает риск его заболеваний вплоть до смертельных инфарктов.Специалистами из NHS (National Health Service, Национальная служба здравоохранения Великобритании) был назван простой способ снизить уровень холестерина с помощью чернослива. Они рассказали об исследованиях с участием животных и людей, подтвердившую эту его особенность.В экспериментах с мышами часть грызунов кормили сушеным порошком сливы и поили сливовым соком, и они в итоге демонстрировали более низкий уровень «плохого» холестерина ЛПНП и повышение концентрации «хорошего» холестерина ЛПВП, являющегося чистильщиком кровеносных артерий. В испытаниях с людьми некоторые на протяжении восьми недель также пили сливовый сок и съедали каждое утро шесть штук чернослива.Их данные затем сравнивали с группой, которая выпивала по утрам только стакан воды натощак. Оказалась что участники, потреблявшие чернослив, имели значительно более низкие показатели артериального давления, общего холестерина и «плохого» холестерина ЛПНП.Еще одно исследование показало, что мужчины, которым диагностировался повышенный уровень холестерина, имели более низкий уровень холестерина ЛПНП после ежедневного потребления 12 черносливин на протяжении восьми недель.«Положительное влияние сливы и чернослива на факторы риска сердечных заболеваний, вероятно, связано с высоким содержанием клетчатки, калия и антиоксидантов. Последние препятствуют активности свободных радикалов, способных повреждать ДНК и ухудшать проблему избытка холестерина», - высказались специалисты в публикации Express Health.Дополнительно для снижения холестерина они порекомендовали сократить количество пищи, богатой насыщенным жиром и поддерживать адекватный уровень физической активности.