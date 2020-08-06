Назван простой способ снизить уровень холестерина с помощью чернослива
Высокий холестерин обычно не действует изолированно, обычно он также сопровождается высоким кровяным давлением. Этот «букет» сужает артерии и делает из более жесткими, что вредит кровоснабжению сердца – миокард перестает получать достаточно крови. Когда это происходит, сердцу приходится сильно напрягаться, чтобы осуществлять перекачку крови по телу – такая нагрузка резко повышает риск его заболеваний вплоть до смертельных инфарктов.
Специалистами из NHS (National Health Service, Национальная служба здравоохранения Великобритании) был назван простой способ снизить уровень холестерина с помощью чернослива. Они рассказали об исследованиях с участием животных и людей, подтвердившую эту его особенность.
В экспериментах с мышами часть грызунов кормили сушеным порошком сливы и поили сливовым соком, и они в итоге демонстрировали более низкий уровень «плохого» холестерина ЛПНП и повышение концентрации «хорошего» холестерина ЛПВП, являющегося чистильщиком кровеносных артерий. В испытаниях с людьми некоторые на протяжении восьми недель также пили сливовый сок и съедали каждое утро шесть штук чернослива.
Их данные затем сравнивали с группой, которая выпивала по утрам только стакан воды натощак. Оказалась что участники, потреблявшие чернослив, имели значительно более низкие показатели артериального давления, общего холестерина и «плохого» холестерина ЛПНП.
Еще одно исследование показало, что мужчины, которым диагностировался повышенный уровень холестерина, имели более низкий уровень холестерина ЛПНП после ежедневного потребления 12 черносливин на протяжении восьми недель.
«Положительное влияние сливы и чернослива на факторы риска сердечных заболеваний, вероятно, связано с высоким содержанием клетчатки, калия и антиоксидантов. Последние препятствуют активности свободных радикалов, способных повреждать ДНК и ухудшать проблему избытка холестерина», - высказались специалисты в публикации Express Health.
Дополнительно для снижения холестерина они порекомендовали сократить количество пищи, богатой насыщенным жиром и поддерживать адекватный уровень физической активности.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий