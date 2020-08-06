Диетологи рассказали, чем полезные кабачки для женского здоровья

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Дешевый, но очень ценный продукт.Чем полезен кабачок для организма женщины? В этом овоще есть масса витаминов, которые предотвращают заболевания и улучшают внешность женщины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.Вот список полезных свойств кабачка.Предотвращает развитие рака. В кабачках содержатся особые вещества — лигнаны. Благодаря им, согласно исследованиям онкологов, риск развития рака молочной железы снижается в несколько раз. На эту же цель работают антиоксиданты в составе продукта (витамин С, бета-каротин, пектины), которые также борются со свободными радикалами, повреждающими наши клетки.Улучшает состояние кожи благодаря витамину С, который также называют «витамином молодости». Он помогает «держать» каркас кожи, борется с преждевременным старением и дряблостью, предотвращает появление морщин.Способствует снижению веса. Кабачок рекомендуют вводить в рацион при различных диетах. К примеру, разберемся, что лучше употреблять в качестве гарнира к мясу индейки. В сыром, как мы выяснили, — 15 ккал на 100 г, в припущенном — примерно 40 ккал. А в гречневой каше — около 100 ккал на 100 г. Разница очевидна! Кроме того, его гликемический индекс ниже, чем у большинства круп.Нормализует гормональный фон. Снимает неприятные симптомы при климаксе и менструации. Предотвращает сбой цикла. Кроме того, благодаря наличию фолиевой кислоты улучшает репродуктивную функцию.Профилактика варикоза. Содержащийся в составе витамин С повышает эластичность сосудов и укрепляет их.Беременным женщинам врачи также советуют есть кабачок. Провитамин А и С благотворно влияют на рост и развитие плода. Витамин В4 — строительный материал для нервных клеток, необходимый для будущего ребенка. При нехватке этого элемента может появиться задержка в его развитии.По этой же причине в рацион грудничков следует вводить кабачок. Это — один из лучших вариантов первого прикорма, так как он гипоаллергенен и нейтрален по вкусу.