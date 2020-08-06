У половины людей после COVID-19 ломается психика

Свыше 50% госпитализированных пациентов с COVID-19 страдают от психиатрических расстройств уже после выписки. К такому печальному выводу пришли исследователи из Италии.В ходе наблюдений за 402 коронавирусными пациентами в больнице San Raffaele в Милане ученые установили, что этот вирус намного увеличивает вероятность развития психиатрических расстройств. С ними столкнулись свыше половины всех пациентов уже после выписки. Авторов исследования особо интересовало, как именно COVID-19 влияет на мозг человека. И через месяц после выписки у значительного количества людей отмечались посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), тревожное состояние, бессонница или депрессия.У 201 мужчины и 137 женщин имелось хотя бы одно из этих расстройств. После анализа информации ученым из Италии сразу стало ясно, что болезнь провоцирует воспаления, которые влияют на психическое здоровье. Об этом сообщается в научном журнале Brain, Behavior and Immunity. Так, у 28% пациентов был ПТСР, у 31% депрессия, у 42% тревожные расстройства, у 40% бессонница, а у 20% - обсессивно-компульсивные симптомыИзвестно, что женщины реже умирают от COVID-19, но исследование показало, что они чаще сталкиваются с вызванными этим вирусом тревожным расстройством и депрессиями. Причины происходящего наукой пока не выяснены, но возможно, это связано с различным функционированием иммунных систем мужчин и женщин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)