Названы опасные для организма последствия детокса

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Всего несколько недель детоксикации организма могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем, которые потребуют длительного и комплексного лечения. Об опасностях детокса, о которых не предупреждают фитнес-блогеры, корреспондентам информационно-аналитического журнала "Слово и Дело" рассказал Линар Гарифуллин, эксперт по биохакингу.Термин "детокс", под которым понимается детоксикация организма, возник в профессиональной медицинской среде в качестве обозначения для промывания организма после отравления ядовитыми химикатами. Но сегодня детоксом называют модные диеты, которые якобы помогают очистить организм от токсинов и шлаков."Детокс может быть эффективным инструментом, но только в том случае, когда он применяется под руководством врачей и на основании принципов доказательной медицины. Но когда детокс продвигается как панацея, то возникают серьезные риски, перевешивающие любую потенциальную пользу", — говорит Гарифуллин.Эксперт по биохакингу добавил, что поклонники детокс-диет могут легко довести себя до самых разных болезней. Неврологические заболевания, язва желудка, проблемы с артериальным давлением, депрессивные расстройства — вот лишь верхушка целого айсберга проблем, которые могут проявиться из-за неграмотного детокса.