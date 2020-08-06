Названы опасные для организма последствия детокса
Термин "детокс", под которым понимается детоксикация организма, возник в профессиональной медицинской среде в качестве обозначения для промывания организма после отравления ядовитыми химикатами. Но сегодня детоксом называют модные диеты, которые якобы помогают очистить организм от токсинов и шлаков.
"Детокс может быть эффективным инструментом, но только в том случае, когда он применяется под руководством врачей и на основании принципов доказательной медицины. Но когда детокс продвигается как панацея, то возникают серьезные риски, перевешивающие любую потенциальную пользу", — говорит Гарифуллин.
Эксперт по биохакингу добавил, что поклонники детокс-диет могут легко довести себя до самых разных болезней. Неврологические заболевания, язва желудка, проблемы с артериальным давлением, депрессивные расстройства — вот лишь верхушка целого айсберга проблем, которые могут проявиться из-за неграмотного детокса.
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