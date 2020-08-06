Три простых правила помогают похудеть с помощью воды

Регулярное соблюдение этих трех простых правил, предусматривающих употребление воды, эффективно помогает сбрасывать лишний вес.О том, как похудеть с помощью чистой влаги, рассказали эксперты портала БелНовости. Они назвали три простых правила.Пить достаточное количество воды. Ее недостаточное потребление замедляет метаболические процессы, связанные с расходом жира на производство энергии. Усредненный норматив воды – это 30 мл на каждый килограмм веса.… по утрам. Еще один прием, который помогает похудеть с помощью воды – употреблять ее после пробуждения. Это восполняет баланс влаги в организме, теряющем ее в некотором количестве за время сна, а также оказывает стимулирующий эффект в отношении обмена веществ. Специалисты советуют выпивать один-два стакана приятно теплой воды.… перед едой. Привычка выпивать воду перед едой позволяет съедать меньше и является одним из лучших способов отучить себя употреблять много вредных закусок, пустых калорий. В воду полезно добавлять ягоды, огурцы, немного цитрусовых – это дополнительно насыщает ее полезными микроэлементами, минералами, оказывающими свое влияние на похудение.