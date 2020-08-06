Ежевика: названы полезные и вредные свойства сезонной ягоды

Самое время есть больше ягод.Как черника и клюква, ежевика содержит большое количество антиоксидантов. Ягода помогает укрепить нервную систему, и противостоять стрессам, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.Ежевика насыщена минеральными веществами, в ней есть медь, марганец, магний, калий, кальций. Регулярное употребление ягод ежевики положительно влияет на иммунитет.Однако такой вид ягод может быть не только полезным для здоровья и самочувствия человека, но и вредным. Поэтому стоит знать некоторые противопоказания к употреблению этой ягоды.Чем полезна ежевикаВ противоположность еще одному виду ягод – малине, в ежевике витаминов группы Р содержится значительно больше. Она богата не только очень важными для организма человека пектиновыми веществами и биофлавоноидами (растительными соединениями), но и органическими кислотами – лимонной, винной, салициловой, яблочной.Кроме витаминов группы Р, ежевика еще содержит витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества. Ежевика насыщена большим количеством минеральных веществ, таких как медь, марганец, магний, калий, кальций.Ежевика еще и малокалорийная: в 100 граммах ягод содержится всего 43 ккал.Ежевика содержит витамин СВсего в одной чашке свежих ягод содержится 30,2 мг витамина С – половина необходимой суточной дозы. Он участвует в образовании коллагена, соединительной ткани и нужен для здоровья кровеносных сосудов.Витамин С не накапливается в организме, так как является водорастворимым, поэтому в меню ежедневно должны быть продукты, которые его содержат.Ежевика содержит клетчаткуА это очень ценный нутриент. Если в рационе не хватает клетчатки, у человека могут возникнуть проблемы с пищеварением: вздутие живота, запоры, боль. Кроме того, дефицит растительных волокон повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Ежевика содержит 8 г растительных волокон в одной чашке, а это довольно много!Ежевика содержит витамин КОн помогает крови сворачиваться и участвует в метаболизме костей. Если организму не хватает витамина К, кости истончаются, а риск переломов возрастает. Кроме того, из-за дефицита этого соединения на теле легко возникают синяки, а менструальные кровотечения становятся обильными.В чашке свежих ягод ежевики более трети необходимой суточной порции витамина К – почти 29 мкг.Вред ежевикиОднако стоит помнить, что ежевика достаточно нежная ягода. Она не имеет специальных противопоказаний, однако у некоторых людей употребление ежевики вызывает аллергическую реакцию. Симптомы могут появиться как через несколько минут, так и через несколько суток после приема, и выражаются через тошноту и отек слизистых.Ягоды ежевики не рекомендуется есть при заболеваниях желудка и тонкого кишечника.Осторожно следует употреблять людям с низким давлением – лакомиться ягодой можно только в умеренных количествах.Покупая ежевику, важно знать, что мыть ее следует непосредственно перед употреблением, а до этого лучше хранить свежей в холодильнике не более семи дней.Здоровье 24 не советует заниматься самолечением, а при появлении неприятных симптомов – обращаться к врачу.