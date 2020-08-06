Врач назвала безвредное количество лапши быстрого приготовления

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Лапша быстрого приготовления может быть безвредной для здоровья, если употреблять ее в разумном количестве, рассказала врач-диетолог Ольга Григорьян.Ведущий научный сотрудник НИИ питания Российской академии наук (РАН) диетолог Ольга Григорьян назвала в интервью радиостанции «Говорит Москва» безвредное количество лапши быстрого приготовления. По мнению специалиста, это одна-две порции в месяц.«Если вы позволяете периодически себе ее употреблять, когда нет другой еды, то особого вреда не будет», - сказала врач.В то же время Григорьян заметила, что вредную, значительно обработанную промышленным способом пищу «в принципе есть не нужно». Нужно есть более натуральные продукты, а лапша быстрого приготовления к ним не относится.Врач пояснила, что готовая еда содержит большое количество различных вкусовых, химических добавок. Конкретно лапша, требующая только лишь заливки кипятком, начинена производителями фосфатами, глюконатом натрия и другими компонентами, разбивающими молекулы пищи. Ее питательный потенциал очень низок.«С точки зрения здоровья и диетологии лапшу быстрого приготовления нельзя назвать однозначно вредной, но и пользы в ней нет», - подчеркнула врач.