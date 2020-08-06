Эти продукты останавливают воспалительные процессы в организме

Их стоит ввести в рацион.Воспаление является защитной реакцией организма, созданной для уничтожения любых вредных агентов (бактерий, вирусов, паразитов, грибков и токсинов), а также восстановления органов и тканей, которые были повреждены.Чтобы его предотвратить, необходимо включать в рацион такие противовоспалительные продукты, как капуста, лук, куркума и чечевица.КуркумаЭта специя является не только сильным противовоспалительным средством, но и известна своими антиоксидантными, противораковыми и антидепрессантными свойствами. Ее основным компонентом является куркумин, отвечающий за предотвращение воспалений.Куркуму стоит добавлять в такие блюда, как супы, кремы, рагу, рис, макароны, соусы или десерты. Норма употребления – 1 столовая ложка без горки (5-7 г) в день.ЛукПротивовоспалительные свойства лука определяются двумя антиоксидантными компонентами: кверцетином и антоцианином, которые предотвращают окисление жирных кислот и устраняют свободные радикалы, вызывающие воспаление.Однако его преимущества на этом не заканчиваются. Лук также богат кальцием, магнием, хлором, кобальтом, железом, йодом, серой и витаминами А, В, С и Е. Кроме того, он является мочегонным, антисептическим и очищающим продуктом.КапустаКапуста является еще одним овощем, содержащим кверцетин и обладающим многими полезными свойствами. Включение ее в рацион помогает бороться с воспалением кишечника, диареей, язвами и дивертикулитом. Она употребляется как сырой, так и приготовленной, а также наносится местно на суставы, живот или спину.ПапайяЭтот экзотический фрукт богат витамином С и является отличным противовоспалительным средством благодаря содержанию папаина – фермента, который помогает переваривать белки, способствуя пищеварительному процессу и предотвращает воспаление.Папайю можно употреблять в целом виде, добавлять в салаты и десерты, а также делать из нее соки и смузи. Кроме того, ее семена обладают противопаразитарными свойствами.БрокколиЭтот овощ тоже богат кверцетином. Включение брокколи в ежедневное меню способствует предотвращению воспалительных процессов и раковых заболеваний. Ее можно употреблять в вареном виде, приготовленной на пару или в форме ростков.Зеленый чайЭтот традиционный напиток, созданный в Китае, содержит много антиоксидантов и флавоноидов. Чтобы усилить противовоспалительное действие, зеленый чай можно сочетать с цельным или порошкообразным имбирем. Однако не рекомендуется пить его во время еды, поскольку он оказывает ингибирующее влияние на процесс усвоения железа.Бобовые культурыЧечевица, горох и бобы выделяются высоким количеством белка, клетчатки и витаминов (В6, А и С). В дополнение к противовоспалительному действию, они содержат необходимые минералы, полезные углеводы и фолиевую кислоту, а также поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Их можно употреблять в салатах, рагу, супах или в качестве отдельного гарнира.