Коронавирус COVID-19 хуже распространяется на больших высотах?

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Несмотря на недавние сообщения о более низкой заболеваемости коронавирусом COVID-19 среди высокогорного населения, текущих данных недостаточно, чтобы сделать вывод, что высота защищает от SARS-CoV-2, сообщают ученые в рецензируемом журнале High Altitude Medicine & Biology.«Сообщения о низкой заболеваемости коронавирусом COVID-19 среди жителей высотных регионов весьма интригующая, но эпидемиологические исследования представлены так далеко от высокотемпературных высотных областей являются предварительными» - сказал Матриам Пун из Университета Калгари и доктор медицинских наук из Вашингтонскиого университета, главный редактор журнала «Высотная медицина и биология».Авторы также приходят к выводу, что в настоящее время имеется мало подтверждающих доказательств какой-либо защитной пользы генетической или негеномной адаптации к высотной гипоксии.«Мы должны избегать заключения о том, что любое сообщество имеет врожденную защиту от коронавируса COVID-19 при отсутствии убедительных доказательств», - утверждают авторы.Значительные различия в распространенности COVID-19 были зарегистрированы во многих странах мира и внутри них. Однако, это остается недостаточно понятным для мирового научного сообщества. Изменчивость и восприимчивость объясняются главным образом различным социально-экономическим статусом, бременем хронических заболеваний, доступом к здравоохранению, прочностью систем здравоохранения и ранним или поздним принятием мер карантина.Экологические факторы (загрязнение, температура окружающей среды, влажность и сезонные погодные условия в разных широтах), могут влиять на степень тяжести пандемии и частоту инфекций в любой части мира.