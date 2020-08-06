Польза тахини: как кунжутная паста влияет на ваше здоровье

Тахини — это паста из измельченных кунжутных семян. Обычно ее добавляют в разные блюда или мажут на хлеб, делая бутерброды. В ней множество полезных витаминов, минералов. Но каких именно? И как тахини влияет на здоровье? В материале MedikForum.ru вы найдёте всё о пользе кунжутной пасты.Состав тахиниВ кунжутной пасте вы найдёте витамины В1, В2, В3, В9, В5, а также медь, фосфор, марганец, кальций и цинк. Это довольно калорийный продукт — целых 570 калорий на 100 граммов. Но вряд ли сможете съесть в больших количествах из-за специфического вкуса. Её принято добавлять в блюда, мазать на хлеб.Пользы кунжутной пастыВ тахини содержится много антиоксидантов. Они нейтрализуют свободные радикалы и защищают от образования хронических болезней.Кунжутную пасту полезно есть при развитии остеоартрита. Она прекрасно защитить от возрастных деформаций, положительно отразится на состоянии костей, мышц и суставов.Поедая тахини, можно забыть о высоком уровне «плохого» холестерина и сопутствующих ему сердечно-сосудистых недугах. В кунжуте, из которого делают пасту, много железа, а это польза для людей с железодефицитной анемией. Благодаря продукту можно избавиться от хронической усталости.Кунжутная паста благотворно влияет на работу мозга и нервов. Она является защитником от нейродегенеративных заболеваний — деменции, болезни Альйгеймера.Немало пользы в продукте для желудочно-кишечного тракта. Большое количество калорий позволяет надолго утолить голод. А богатый состав улучшит обмен веществ, поможет скинуть лишний вес без проблем. Главное — мера!Поджелудочная железа и печень скажут вам спасибо, если в рацион добавите тахини. Полезные жиры защищают человека от диабета, важно поедать продукт в преддиабетическом состоянии. О заболеваниях печени можно практически забыть: антиоксиданты блокируют свободные радикалы, которые часто становятся предвестниками развития оных. Немаловажно и то, что кунжутная паста предотвращает ожирение печени и других подобных заболеваний.Благодаря фитоэстрогенам половая система женщин будет находиться под защитой. А таких природных эстрогенов в блюде из семян кунжута полным-полно. Они укрепят кости, приведут в порядок гормональный фон, во время климакса предотвратят перепады настроения. Польза для красоты кожи и волос практически неизмерима. К тому же продукт позволяет быстрее заживлять раны, ссадины, порезы.И наконец, кунжутная паста — отличное средство для всего иммунитета. Наличие в составе сезамина и сезамола позволяет снизить риск развития опухолей, нейтрализовать свободные радикалы. Поэтому при возможности следует брать в магазине кунжутную пасту и наслаждаться пользой в одной ложке!