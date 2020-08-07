Исследователи обнаружили способ улучшить обмен веществ

Международная группа исследователей установила, передает Eurek Alert, как активировать коричневый жир у людей. Этот тип жировой ткани сжигает белые жировые отложения для получения тепловой энергии (термогенеза). И его активация может помочь в лечении диабета 2-го типа и ожирения.Традиционно коричневый жир активирует холод. Последнее исследование показало: у клеток коричневого жира есть рецепторы b2-AR, которые отвечают за стимулирование процесса термогенеза. Воздействие на эти рецепторы позволяет усилить сжигание калорий, повысить чувствительность к инсулину и даже повлиять на регуляцию аппетита.Осенью должна начаться следующая стадия исследования - ученые попытаются активировать коричневый жир препаратами, воздействующими на b2-AR, и понять, насколько будет выражена польза для людей. Далее ученые планируют протестировать метод на диабетиках.