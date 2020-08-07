Невролог Элен Мхитарян рассказала, как отсрочить болезнь Альцгеймера

Исследование, опубликованное сотрудниками Гарвардского университета, показывает, что сегодня в Европе и США несколько снизился уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера — в 2020 году это опасное нейродегенеративное заболевание фиксируется на 13% реже, чем в 2010 году. Но невролог Элен Мхитарян, которая поделилась мыслями по теме с корреспондентами Федерального агентства новостей, говорит, что от болезни Альцгеймера не застрахован никто. Существуют, тем не менее, простые способы отсрочить ее развитие.Болезнь Альцгеймера — тяжелое нейродегенеративное заболевание, которое обычно поражает людей старше пятидесяти лет. Болезнь сопровождается прогрессирующим снижением когнитивных способностей, ухудшением памяти и деградацией личности.Элен Мхитарян, старший научный сотрудник Лаборатории общей гериатрии и нейрогериатрии ОСП "Российский геронтологический научно-клинический центр" РНИМУ им. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации, говорит, что изменения в мозге при болезни Альцгеймера можно зафиксировать за пятнадцать-двадцать лет до развития явных симптомов. Развитие заболевания, при этом, можно отстрочить."Если соблюдать рекомендации, то явные изменения начнут проявляться позже. Главный элемент профилактики — физическая активность. Гиподинамия — это один из основных факторов риска, поэтому регулярная двигательная активность может очень ощутимо отсрочить болезнь. Речь не идет о каких-то серьезных нагрузках — достаточно ежедневно гулять на свежем воздухе и заниматься гимнастикой", — отметила специалист.