Невролог Элен Мхитарян рассказала, как отсрочить болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера — тяжелое нейродегенеративное заболевание, которое обычно поражает людей старше пятидесяти лет. Болезнь сопровождается прогрессирующим снижением когнитивных способностей, ухудшением памяти и деградацией личности.
Элен Мхитарян, старший научный сотрудник Лаборатории общей гериатрии и нейрогериатрии ОСП "Российский геронтологический научно-клинический центр" РНИМУ им. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации, говорит, что изменения в мозге при болезни Альцгеймера можно зафиксировать за пятнадцать-двадцать лет до развития явных симптомов. Развитие заболевания, при этом, можно отстрочить.
"Если соблюдать рекомендации, то явные изменения начнут проявляться позже. Главный элемент профилактики — физическая активность. Гиподинамия — это один из основных факторов риска, поэтому регулярная двигательная активность может очень ощутимо отсрочить болезнь. Речь не идет о каких-то серьезных нагрузках — достаточно ежедневно гулять на свежем воздухе и заниматься гимнастикой", — отметила специалист.
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