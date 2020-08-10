Названы простые привычки японских долгожителей

Япония — страна с самым большим числом граждан старше 100 лет. Это объясняется как генетическими особенностями местных жителей, так и некоторыми факторами, связанными с образом жизни. Какие простые привычки позволяют японцам доживать до столь почтительного возраста?Например, употребление морских водорослей. В них содержится масса полезных для человеческого организма микроэлементов и витаминов — в частности, йод, железо, медь, а также омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Кроме водорослей, японцы едят много морепродуктов — большое количество рыбы и моллюсков в рационе является фактором, который обеспечивает Японии один из самых низких в мире уровней распространенности сердечно-сосудистых болезней. Еще один секрет долголетия — зеленый чай. Он снижает воспалительную активность организма и дает пищу полезной кишечной микрофлоре.Японцы не привыкли наедаться до отвала. То есть, прием пищи в стране восходящего солнца принято прекращать, когда голод уже не чувствуется, но в желудке еще есть свободное место. Это очень полезная для здоровья привычка — говорят медики.Важный фактор японского долголетия — социальные связи, которых множество у местных стариков. Ученые давно доказали, что чем больше социальных связей у человека, тем выше уровень его эмоционального благополучия. От этого во многом зависит и физическое здоровье.