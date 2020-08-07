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Рис является одним из самых распространенных продуктов питания в рационе большей части населения планеты, но несмотря на это ученые предупреждают о его возможной смертельной опасности для организма и жизни. Увлеченность рисом может стать причиной преждевременной смерти, пишет Science Dail, ссылаясь на исследование Манчестерского университета.Английские ученые предупредили о смертельной опасности риса из-за содержащегося в нем мышьяка. Его длительное потребление даже в небольших количествах может быть фактором десятков тысяч предотвратимых случаев смертей ежегодно, утверждают они.Этот химический элемент проникает в зерна риса из почвы, откуда вбирается корнями. По словам ученых, он может влиять на возникновение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 25% потребителей риса в Великобритании могут подвергаться большему риску, – об этом заявил профессор Манчестерского университета Дэвид Поли.«Учитывая, что в мире более 3 миллиардов человек употребляют рис в качестве основного продукта питания, содержащийся в нем мышьяк может считаться причиной более 50 тысяч преждевременных смертей ежегодно», - предупредили авторы проекта.В то же время они уточнили, что смертельная опасность риса в первую очередь связана с его количеством. Они призывают не отказываться от него совсем из-за присущих ему также полезных свойств и высокого содержания клетчатки, – но есть его умеренно и придерживаться в целом разнообразного питания. Также специалисты отметили, что цельнозерновой рис обычно имеет больше неорганического мышьяка, чем подвергшийся обработке.