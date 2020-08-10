Как есть яблоки с максимальной пользой для здоровья

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Один из самых полезных продуктов.Яблоко — один из самых полезных фруктов для кишечника. Известно, что именно в них есть растворимые и нерастворимые пищевые волокна, которые помогают очистить кишечник и наладить его перистальтику. Для нормализации пищеварения достаточно всего лишь половинки среднего яблока или одного маленького, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.Стоит отметить, что больше всего витаминов и минералов содержится именно в кожуре яблока, поэтому лучше всего кушать яблоки вместе с кожуркой.Кожура – прекрасный источник пищевых волокон, которые очень нравятся кишечным бактериям.Множество людей пугаются блестящей натертой воском кожуры. Именно вот это делают для лучшей сохранности плодов и более привлекательного вида. Ученые отметили, что воск используется пищевой и вреда он не приносит.Какие яблоки полезнее – красные или зеленые?Этим вопросом задавались исследователи и пришли к выводу, что в целом разницы нет. Витаминно-минеральный состав яблок примерно одинаковый, а содержание сахара больше зависит от сорта.Можно ли есть червивое яблоко?Самого червяка кушать не стоит точно, но тот факт, что он позарился на ваше яблоко сообщает о том, что фрукт действительно очень хороший. Также можно вырезать кусочек, где поселился червяк, и спокойно скушать остальную часть яблока.