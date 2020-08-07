Что будет с вашим мозгом, если сидеть на диетах

Головной мозг — это важнейший орган в организме человека. Его работа во многом зависит от рациона питания. «Рамблер» расскажет, как различные диеты влияют на мозг.Существует два вида диет: те, что подразумевают голодовку и отказ от множества продуктов ради похудения, и те, которых люди придерживаются посредством исключения вредной пищи, чтобы сохранить здоровье организма.Сначала речь пойдет о первом виде диет. Если исключить из рациона большую часть продуктов, моря себя голодом, замедлится мозговая активность. Это доказала американский психолог Трейси Манн.Доктор провела исследование, в ходе которого наблюдала за людьми, сидящими на диете, и теми, кто питался в обычном режиме. В конце эксперимента она предложила респондентам пройти тест.Оказалось, что люди, ограничивающие себя в еде, запомнили меньше слов, чем те, кто питался, как обычно. Приверженцы диет испытывали проблемы с концентрацией внимания и реагировали гораздо медленнее, чем участники второй группы.Тем временем, диеты, в ходе которых человек отказывается исключительно от вредной пищи, дают исключительно положительный эффект на работу головного мозга.Ни для кого не секрет, что нет ничего вреднее сахара. Именно этот продукт стоит исключить в первую очередь, если вы заботитесь о своем организме.Все диеты, которые хороши для работы мозга и замедляют дегенеративные процессы, схожи тем, что там нет простых сахаров, а значит — нет резких скачков инсулина, нет высокой гликемической нагрузки.