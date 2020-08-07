Роспотребнадзор назвал самые опасные сочетания с дыней

Сочетания с дыней некоторых продуктов и напитков крайне нежелательно, представители Роспотребнадзора назвали самые опасные их варианты для организма человека. Так эксперты рекомендуют не употреблять дыню вместе с холодной водой, молоком или алкоголем.Сочетания с дыней холодной воды, молока, спиртных напитков являются одними из самых опасных, сообщили в ведомстве. В частности, такие миксы способствуют расстройству пищеварения.«Хотя научных доказательств этому факту нет, нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка», -говорится в сообщении Роспотребнадзора.Кроме того, опасно сочетать дыню с основными приемами пищи, то есть, употреблять ее как десерт, идущий следом за главными блюдами. Лучше есть ее между такими приемами – не сразу после еды, но также не натощак, чтобы не допускать резкого роста сахара в крови, посоветовали специалисты.Также Роспотребнадзор уточнил, что людям с сахарным диабетом или обострением язвенной болезни, беременным и кормящим женщинам следует избегать употребления дыни. Другая рекомендация – не съедать ее мякоть полностью, поскольку возле корки содержится больше всего вредных веществ.«Дыня легко впитывает токсичные вещества и тяжелые металлы, поэтому не стоит покупать ее на развалах и в торговых точках вблизи автомобильных трасс», - предупредили санитарные врачи.