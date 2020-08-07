Роспотребнадзор назвал самые опасные сочетания с дыней
Сочетания с дыней холодной воды, молока, спиртных напитков являются одними из самых опасных, сообщили в ведомстве. В частности, такие миксы способствуют расстройству пищеварения.
«Хотя научных доказательств этому факту нет, нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка», -говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Кроме того, опасно сочетать дыню с основными приемами пищи, то есть, употреблять ее как десерт, идущий следом за главными блюдами. Лучше есть ее между такими приемами – не сразу после еды, но также не натощак, чтобы не допускать резкого роста сахара в крови, посоветовали специалисты.
Также Роспотребнадзор уточнил, что людям с сахарным диабетом или обострением язвенной болезни, беременным и кормящим женщинам следует избегать употребления дыни. Другая рекомендация – не съедать ее мякоть полностью, поскольку возле корки содержится больше всего вредных веществ.
«Дыня легко впитывает токсичные вещества и тяжелые металлы, поэтому не стоит покупать ее на развалах и в торговых точках вблизи автомобильных трасс», - предупредили санитарные врачи.
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