Врач-нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, что есть персики при сахарном диабете, вопреки существующему мнению, можно, – однако делать это необходимо с умом.Врач рассказала, как есть персики при сахарном диабете, в интервью изданию «Аргументы и факты». Деккер заметила, что главное при этом заболевании – соблюдать правильную дозу фруктов, содержащих углеводы, усвоение которых повышает уровень глюкозы в крови.«Персик – фрукт с низким гликемическим индексом. Для стройнеющих и диабетиков он подходит, но здесь встает вопрос количества», – сказала она.Специалист пояснила: чтобы уровень глюкозы в крови из-за персиков не поднимался сразу существенно, необходимы белки и жиры, не позволяющие углеводам слишком быстро усваиваться. Поэтому персики нужно есть не на пустой желудок, а после основного приема пищи.При диабете лучше всего съесть персик в виде десерта после главного блюда. Белок и жиры из основного приема пищи снизят способность фрукта поднимать сахар в крови, рассказала специалист. Если человек съест слишком много персиков, то уровень сахара в его крови будет значительно повышен, предупредила Деккер. Даже здоровым людям рекомендуется съедать не более двух плодов в сутки.Она добавила, что есть персики нужно с осторожностью людям, страдающим панкреатитом и ожирением, а при язве и гастрите отказаться совсем.