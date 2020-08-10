Врач рассказала, как есть персики при сахарном диабете
Врач рассказала, как есть персики при сахарном диабете, в интервью изданию «Аргументы и факты». Деккер заметила, что главное при этом заболевании – соблюдать правильную дозу фруктов, содержащих углеводы, усвоение которых повышает уровень глюкозы в крови.
«Персик – фрукт с низким гликемическим индексом. Для стройнеющих и диабетиков он подходит, но здесь встает вопрос количества», – сказала она.
Специалист пояснила: чтобы уровень глюкозы в крови из-за персиков не поднимался сразу существенно, необходимы белки и жиры, не позволяющие углеводам слишком быстро усваиваться. Поэтому персики нужно есть не на пустой желудок, а после основного приема пищи.
При диабете лучше всего съесть персик в виде десерта после главного блюда. Белок и жиры из основного приема пищи снизят способность фрукта поднимать сахар в крови, рассказала специалист. Если человек съест слишком много персиков, то уровень сахара в его крови будет значительно повышен, предупредила Деккер. Даже здоровым людям рекомендуется съедать не более двух плодов в сутки.
Она добавила, что есть персики нужно с осторожностью людям, страдающим панкреатитом и ожирением, а при язве и гастрите отказаться совсем.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://neboley.com.ua - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий