Как похудеть и «просушиться» без вреда для организма
По его словам, сушка — эффективный способ, который позволяет избавиться от жировых отложений, но действовать нужно грамотно.
— Сушка может нанести вред. Чем быстрее сушка, тем больше вред. Потенциально безопасной для здоровья считается потеря веса примерно полкило в неделю, максимум килограмм, — отметил тренер.
Одна из главных опасностей такой методики похудения – обезвоживание организма, потому что желающие «просушиться» часто используют мочегонные препараты.
— Польза будет, если сушка не экстремальная – это значит не опускать процент жира меньше определенного количества, — подчеркнул Малек.
Важно не гнаться за экстремальными результатами, добавил он. Так, 7% жира приемлемы для уровня соревнований, но в обычной жизни это принесет дополнительные трудности. Например, у женщин возникнуть возникнуть проблемы с кожей и волосами, а также появиться нарушения менструального цикла.
Основной упор в «сушке» делается на исключении из рациона углеводов, что способствует расщеплению жиров, накопленных в организме. Результаты методики достигаются за счёт комплекса упражнений в сочетании с серьёзными изменениями в питании. Сушка позволяет сделать тело более привлекательным за счет четко очерченных мышц, то есть ее основная цель — сохранение мышечной массы и избавление от жировой прослойки.
Медики напоминают, что безуглеводного питания нельзя придерживаться долгое время.
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