Как похудеть и «просушиться» без вреда для организма

О том, как избавиться от лишних килограммов и «просушиться» без вреда для здоровья, рассказал спортсмен-бодибилдер, тренер Михаил Малек.По его словам, сушка — эффективный способ, который позволяет избавиться от жировых отложений, но действовать нужно грамотно.— Сушка может нанести вред. Чем быстрее сушка, тем больше вред. Потенциально безопасной для здоровья считается потеря веса примерно полкило в неделю, максимум килограмм, — отметил тренер.Одна из главных опасностей такой методики похудения – обезвоживание организма, потому что желающие «просушиться» часто используют мочегонные препараты.— Польза будет, если сушка не экстремальная – это значит не опускать процент жира меньше определенного количества, — подчеркнул Малек.Важно не гнаться за экстремальными результатами, добавил он. Так, 7% жира приемлемы для уровня соревнований, но в обычной жизни это принесет дополнительные трудности. Например, у женщин возникнуть возникнуть проблемы с кожей и волосами, а также появиться нарушения менструального цикла.Основной упор в «сушке» делается на исключении из рациона углеводов, что способствует расщеплению жиров, накопленных в организме. Результаты методики достигаются за счёт комплекса упражнений в сочетании с серьёзными изменениями в питании. Сушка позволяет сделать тело более привлекательным за счет четко очерченных мышц, то есть ее основная цель — сохранение мышечной массы и избавление от жировой прослойки.Медики напоминают, что безуглеводного питания нельзя придерживаться долгое время.